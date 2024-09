O Famalicão anunciou esta segunda-feira a contratação de Rafa Soares.

Em comunicado e através das redes sociais, os famalicenses confirmaram a chegada do defesa de 29 anos, que assina um contrato válido para as próximas duas temporadas com o emblema minhoto. Ao serviço do PAOK, clube que representou desde 2022/23, Rafa Soares fez sete assistências e dois golos em 58 jogos.

«Apareceu a oportunidade de regressar a Portugal e melhor possibilidade que o Futebol Clube de Famalicão seria difícil. O clube tem vindo a fazer um notável trabalho nas últimas temporadas e têm-se exibido a um nível muito bom, o que me dá confiança para que possamos fazer uma boa época», afirmou o atleta.