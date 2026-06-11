O Famalicão oficializou, esta quinta-feira, a contratação do defesa-central Finn van Breemen, como noticiado pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

O neerlandês, de 23 anos, chega aos famalicenses oriundo do Basileia e fica com um contrato válido para as próximas quatro temporadas.

✍️ 𝗙𝗶𝗻𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗕𝗿𝗲𝗲𝗺𝗲𝗻 assina por quatro temporadas



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Finn van Breemen completou a formação no ADO Den Haag e chegou mesmo a estrear-se pela equipa principal do clube. Em 2023, mudou-se para a Suíça e conquistou o campeonato e a Taça ao serviço do Basileia, com quem teve a oportunidade de disputar a Liga Conferência.

«Tive oportunidade de ver alguns jogos da época passada e constatei ser uma equipa muito bem organizada, especialmente em termos defensivos e que privilegiam um futebol corajoso e de qualidade», disse o internacional sub-21 pelos Países Baixos, aos meios de comunicação do Famalicão.

Finn van Breemen descreveu-se como «um jogador que gosta de defender, corajoso, que dá tudo nos duelos e que também se destaca pelo domínio de bola, capacidade de fazer passes entre linhas e pela visão de jogo».

O defesa neerlandês apontou ainda que a Liga «é um campeonato muito bom, onde se pratica bom futebol e ideal para evoluir».

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