Otar Mamageishvili vai representar o Wolfsberger, em 2026/27, por empréstimo do Famalicão.

Através das redes sociais, o emblema austríaco confirmou a chegada do médio georgiano de 23 anos, que tem contrato com os minhotos até junho de 2028. Além disso, o negócio contempla uma opção de compra por parte do Wolfsberger.

Recorde-se que Mamageishvili chegou ao Famalicão em 2023, tendo realizado apenas 13 jogos pela equipa principal.