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Há 21 min
OFICIAL: Famalicão empresta médio georgiano ao Wolfsberger
Clube austríaco fica com uma opção de compra por Otar Mamageishvili
DIM
Clube austríaco fica com uma opção de compra por Otar Mamageishvili
DIM
Otar Mamageishvili vai representar o Wolfsberger, em 2026/27, por empréstimo do Famalicão.
Através das redes sociais, o emblema austríaco confirmou a chegada do médio georgiano de 23 anos, que tem contrato com os minhotos até junho de 2028. Além disso, o negócio contempla uma opção de compra por parte do Wolfsberger.
Recorde-se que Mamageishvili chegou ao Famalicão em 2023, tendo realizado apenas 13 jogos pela equipa principal.
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