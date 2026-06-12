OFICIAL: Famalicão reforça defesa com lateral-esquerdo suíço
Leny Meyer chega a Portugal proveniente do Estugarda
Leny Meyer chega a Portugal proveniente do Estugarda
O Famalicão anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Leny Meyer, junto ao Estugarda. O defesa-esquerdo de 21 anos assinou um contrato válido até 2030.
🆕 𝗡𝗼𝘃𝗼 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗰̧𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗼 𝘀𝗲𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗼
✍️ 𝗟𝗲𝗻𝘆 𝗠𝗲𝘆𝗲𝗿 assina até 2030
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— Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) June 12, 2026
O jovem suíço fez toda a sua formação no Luzern, antes de ser recrutado pelos germânicos do Estugarda há duas épocas.
«Sinto estar a dar o passo certo na minha carreira. Quero ganhar muitos jogos com a equipa, a qual pretendo ajudar com bom futebol», referiu aos meios oficiais do emblema minhoto.
Meyer apenas entrou em campo pela equipa B dos alemães, na terceira divisão. Conta, também, com várias internacionalizações entre os escalões de sub-15 e sub-21.
«Vou dar 100 por cento a cada jogo e dar tudo pelo clube para orgulhar os nossos adeptos», concluiu.
De recordar que o Famalicão terminou o último campeonato no quinto lugar, com 56 pontos.
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🔎 A fazer raio-x ao Leny Meyer— Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) June 12, 2026
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