O Famalicão anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Leny Meyer, junto ao Estugarda. O defesa-esquerdo de 21 anos assinou um contrato válido até 2030. 

O jovem suíço fez toda a sua formação no Luzern, antes de ser recrutado pelos germânicos do Estugarda há duas épocas. 

«Sinto estar a dar o passo certo na minha carreira. Quero ganhar muitos jogos com a equipa, a qual pretendo ajudar com bom futebol», referiu aos meios oficiais do emblema minhoto. 

Meyer apenas entrou em campo pela equipa B dos alemães, na terceira divisão. Conta, também, com várias internacionalizações entre os escalões de sub-15 e sub-21. 

«Vou dar 100 por cento a cada jogo e dar tudo pelo clube para orgulhar os nossos adeptos», concluiu. 

De recordar que o Famalicão terminou o último campeonato no quinto lugar, com 56 pontos.

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