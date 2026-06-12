O Famalicão anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Leny Meyer, junto ao Estugarda. O defesa-esquerdo de 21 anos assinou um contrato válido até 2030.

🆕 𝗡𝗼𝘃𝗼 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗰̧𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗼 𝘀𝗲𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗼

✍️ 𝗟𝗲𝗻𝘆 𝗠𝗲𝘆𝗲𝗿 assina até 2030 ℹ️ Sabe mais em https://t.co/0NQO8JjyBF ⚪️🔵 #amordeperdicao pic.twitter.com/W2OzCw6Eyz — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) June 12, 2026

O jovem suíço fez toda a sua formação no Luzern, antes de ser recrutado pelos germânicos do Estugarda há duas épocas.

«Sinto estar a dar o passo certo na minha carreira. Quero ganhar muitos jogos com a equipa, a qual pretendo ajudar com bom futebol», referiu aos meios oficiais do emblema minhoto.

Meyer apenas entrou em campo pela equipa B dos alemães, na terceira divisão. Conta, também, com várias internacionalizações entre os escalões de sub-15 e sub-21.

«Vou dar 100 por cento a cada jogo e dar tudo pelo clube para orgulhar os nossos adeptos», concluiu.

De recordar que o Famalicão terminou o último campeonato no quinto lugar, com 56 pontos.

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