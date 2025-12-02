OFICIAL: Famalicão renova contrato com Rodrigo Pinheiro até 2028
Internacional sub-21 português é titular indiscutível nos famalicenses
O Famalicão oficializou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Rodrigo Pinheiro até 2028.
Após ter cumprido a formação no Vitória de Guimarães e no FC Porto, o internacional sub-21 português chegou aos famalicenses na temporada passada e tinha mais uma época e meia de contrato.
«As coisas que idealizei quando cheguei acabaram por acontecer. Cumpri o sonho de me estrear na Liga, fazer um golo no campeonato e participar no Europeu sub-21. (…) O início não foi fácil, mas consegui elevar o meu nível de jogo de forma gradual. Os jogos permitiram-me crescer, ganhar confiança e evoluir em termos táticos e técnicos», disse o jogador de 23 anos aos meios de comunicação dos minhotos.
Rodrigo Pinheiro foi totalista nas 12 jornadas da Liga, tendo somado um golo e uma assistência.
