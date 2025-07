O Famalicão segurou o guarda-redes Gabriel Cabral com um novo contrato. A renovação até 2029 foi anunciada este sábado.

O guardião brasileiro, de 22 anos, chegou ao Minho na última época, oriundo do Ferroviária. Gabriel Cabral integrou o plantel principal dos famalicenses, mas destacou-se ao serviço dos sub-23, com vinte jogos realizados.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

«Estou muito feliz por ter renovado. As pessoas do clube transmitiram-me sempre muita confiança e esta renovação é um sinal evidente desse sentimento. (...) O clube abriu-me as portas do futebol europeu, algo que sempre sonhei. O contexto competitivo e a estrutura de trabalho foram fundamentais para o meu crescimento pessoal e profissional», disse o guarda-redes, em declarações aos canais oficiais do Famalicão.