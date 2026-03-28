O Famalicão anunciou, este sábado, a renovação de contrato com Hugo Oliveira, que fica agora ligado ao emblema minhoto até junho de 2028, prolongando por mais duas temporadas a ligação iniciada em dezembro de 2024.

Na sua primeira experiência como treinador principal, o técnico, de 46 anos, conduziu o Famalicão ao sétimo lugar da Liga na época passada, igualando a segunda melhor classificação de sempre do clube.

Já na presente temporada, atingiu a marca dos 50 jogos no comando técnico, destacando-se pela maior percentagem de vitórias do clube no escalão principal (43,85 por cento).

O presidente da SAD, Miguel Ribeiro, destacou a importância da continuidade do treinador.

«Esta renovação configura a continuidade da nossa confiança no valor do mister e da equipa técnica», sublinhando o crescimento coletivo e a valorização dos jogadores.

Já Hugo Oliveira assumiu a satisfação por prolongar a ligação com o clube famalicense.

«É um momento de muita felicidade e orgulho por dar continuidade a um projeto numa casa que me recebeu de uma forma muito aberta e feliz», garantindo que o objetivo passa por «continuar a ajudar no desenvolvimento do projeto».

O Famalicão está no quinto lugar da classificação, com 45 pontos conquistados.