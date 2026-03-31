Agora sim, é oficial. Ibrahima Ba renovou com o Famalicão até junho de 2030.

Numa nota publicada no site oficial, o clube confirmou o novo vínculo do jovem central senegalês, que cumpre a segunda temporada ao serviço da equipa principal, tendo sido contratado ao AJEL de Rufisque (Senegal) no verão de 2024.

«Sinto o clube como se fosse a minha casa e só posso estar feliz por ter assinado um novo contrato. Cumpri o sonho de me estrear na Liga, fazer um golo no campeonato e agora tenho mais sonhos para cumprir. Sei que estou no clube certo para os conseguir», afirmou.

Esta temporada, Ibrahima Ba soma um golo em 20 jogos pela equipa principal do Famalicão.