Liga
Há 24 min
OFICIAL: Ibrahima Ba renova com o Famalicão até 2030
Defesa senegalês de apenas 20 anos atua pelos minhotos desde 2024/25
DIM
Defesa senegalês de apenas 20 anos atua pelos minhotos desde 2024/25
DIM
Agora sim, é oficial. Ibrahima Ba renovou com o Famalicão até junho de 2030.
Numa nota publicada no site oficial, o clube confirmou o novo vínculo do jovem central senegalês, que cumpre a segunda temporada ao serviço da equipa principal, tendo sido contratado ao AJEL de Rufisque (Senegal) no verão de 2024.
«Sinto o clube como se fosse a minha casa e só posso estar feliz por ter assinado um novo contrato. Cumpri o sonho de me estrear na Liga, fazer um golo no campeonato e agora tenho mais sonhos para cumprir. Sei que estou no clube certo para os conseguir», afirmou.
Esta temporada, Ibrahima Ba soma um golo em 20 jogos pela equipa principal do Famalicão.
RELACIONADOS
OFICIAL: FC Porto segura Tiago Silva com contrato até 2031
OFICIAL: Bayern anuncia saída de Raphael Guerreiro
OFICIAL: Igor Tudor deixa Tottenham ao fim de sete jogos
OFICIAL: Gonçalo Feio confirmado como novo treinador do Tondela
OFICIAL: Américo Branco deixa Fortuna Sittard no final da temporada
Continuar a ler
TAGS: Liga Famalicão Ibrahima Ba Renovação Mercado
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS