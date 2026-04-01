O Famalicão oficializou, esta quarta-feira, a renovação de Óscar Aranda até junho de 2028.

Através de um comunicado, o clube minhoto confirmou o novo vínculo do avançado espanhol, que terminava contrato no final da temporada. De resto, a época de Aranda não tem sido fácil, já que não somou qualquer minuto até agora, devido a uma lesão grave.

«Era uma prioridade para mim e algo que estávamos a conversar desde há muito tempo. Sinto que o Famalicão é a minha família e este prolongamento da ligação vai permitir continuar a desfrutar deste ambiente muito afetuoso», afirma.

Vinculado ao Famalicão desde o verão de 2023, Óscar Aranda soma dez golos e quatro assistências em 58 jogos pela equipa principal.