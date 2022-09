O Famalicão anunciou esta segunda-feira a saída de Rui Pedro Silva do comando técnico da equipa principal. No total, o antigo treinador-adjunto de Nuno Espírito Santo orientou a formação nortenha em 27 encontros desde dezembro de 2021, com um registo de oito vitórias, nove empates e dez derrotas.

Na presente temporada, o Famalicão contabiliza cinco derrotas contra um empate e uma vitória, somando apenas quatro pontos e ocupando a 16.ª posição na tabela classificativa da Liga.

«A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador Rui Pedro Silva cessaram, por mútuo acordo, o vínculo que os ligava. Ao treinador, a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregou ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais», anunciaram os famalicenses.