O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, defendeu esta quinta-feira que «os objetivos do Vitória são diferentes dos da sua equipa e perspetivou um «jogo de grau de dificuldade muito elevada», na abertura da 28.ª jornada da I Liga, na sexta-feira.

«Independentemente do momento que as equipas atravessam, neste caso o Vitória, nós percebemos a qualidade que a equipa tem e as dificuldades que nos vão colocar. Facilmente percebemos que o Vitória tem feito um campeonato melhor do que o nosso. Estão mais fortes, são mais fortes. Os objetivos do Vitória são diferentes dos do Famalicão», disse João Pedro Sousa, na conferência de imprensa de antevisão à partida.

«A nossa exigência é máxima, independentemente daquilo que nos pode trazer o jogo. Sabemos isso, que nos podemos aproximar dos lugares mais de cima, lugares que eventualmente até possam dar acesso a competições europeias, mas como a nossa exigência é sempre máxima para nós, para a nossa capacidade de trabalho, para a vontade de ganhar o jogo», disse ainda o técnico, comentando também as palavras do presidente da SAD, Miguel Ribeiro, que referiu que o objetivo do Famalicão passa por ficar entre os oito primeiros e chegar à final da Taça de Portugal.

«No fundo será isso, mas mais objetivamente, de forma muito fria, temos de preparar este jogo para ficarmos nos oito primeiros classificados. Na Taça de Portugal temos de preparar dois jogos extremamente complicados nas meias-finais [ndr: frente ao FC Porto]. Como treinador não faz sentido falar-se de uma final quando há uma meia-final para disputar, ainda que o objetivo seja esse. O importante é colocarmos os pés no chão e perceber que temos de continuar a crescer como equipa e a ser competentes», salientou.

Quem também projetou o encontro ante o Vitória foi o avançado venezuelano Jhonder Cádiz, que garantiu que o Famalicão está motivado para fazer «um grande jogo».

«A equipa está muito bem. No último fim de semana a equipa conseguiu a vitória, por isso, é muito mais fácil trabalhar quando se ganha. Sabemos que este jogo contra o Vitória de Guimarães vai ser muito difícil, mas acreditamos que na nossa casa somos muito fortes e que vamos fazer um grande jogo», frisou, cauteloso quando à hipótese de chegar a um lugar de acesso a provas europeias.

«Sabemos que este é um jogo importante, mas também sabemos que temos muitos jogos pela frente. Temos de ir passo a passo e no final da época fazemos as contas e vemos se deu para ir à Europa. Esperemos que dê», desejou.

O Famalicão é nono classificado com 36 pontos e recebe o Vitória, que é sexto com 41. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.