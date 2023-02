João Pedro Sousa revelou que o Famalicão «não se sente confortável» em jogar com adversários como o Portimonense, equipa que vai defrontar na 22.ª jornada da Liga. Apesar das dificuldades esperadas, o técnico dos famalicenses garantiu que os seus jogadores estão preparados para vencer.

«O nosso objetivo passa por ganharmos o jogo e o importante é percebermos que o adversário nos vai trazer desafios difíceis. O Portimonense é uma equipa competitiva, difícil de bater e que tem feito um campeonato interessante. É uma equipa com um perfil físico acima da média, até mesmo fora do comum. A verdade é que não nos sentimos muito confortáveis com este tipo de adversários. Temos de estar preparados para isso», admitiu, em conferência de imprensa.

João Pedro Sousa disse ainda saber a estratégia que terá que adotar para contornar as dificuldades, contrariando os pontos fortes do adversário.

«É importante termos bola e controlarmos as referências na frente do Portimonense, que aposta num jogo muito vertical. O nosso posicionamento defensivo quando perdemos a bola tem de ser rigoroso, temos de ser agressivos na primeira bola e as segundas linhas têm de encurtar os espaços. Se isso não acontecer vamos ter problemas», salientou.

Sobre a possibilidade de o Famalicão ainda poder ter outro tipo de ambições, como a qualificação para a Europa, João Pedro Sousa não quer pensar em outros objetivos.

«Não. Neste momento já passou mais de metade dos jogos, faltam 13 jogos. Ainda não conseguimos chegar a uma posição que nos deixasse satisfeitos, portanto temos de chegar primeiro. O objetivo é chegarmos a uma posição que ambicionamos, ou seja, no mínimo uma posição na primeira metade da tabela e depois percebermos o que vai restar do campeonato para somarmos mais pontos. O nosso objetivo é jogarmos bem, ganharmos e ficarmos na primeira metade da tabela», garantiu.

O treinador teceu enormes a Luiz Júnior, guarda-redes do Famalicão que defendeu um penálti na vitória contra o Santa Clara, nos Açores.

«O Júnior tem tido uma evolução fantástica. Ele chegou para os sub-19 em 2019 e, na altura, era um jogador que se percebia que tinha de trabalhar muito. Ele vai chegar a um patamar muito alto, tem todas as condições para chegar lá e, infelizmente, não vai ficar connosco muito tempo. Gosto muito dele como pessoa e como jogador, mas se me perguntassem nessa altura se ele ia ser um guarda-redes deste nível, eu não acreditava», confessou.

Zaydou Youssouf foi o jogador escolhido pelo Famalicão para, com João Pedro Sousa, fazer a antevisão do jogo com o Portimonense. O médio salientou a importância do jogo para o grupo famalicense.

«Sabemos que amanhã [sexta-feira] será um jogo muito importante para nós e vamos dar tudo para ganhar. No último jogo, ganhámos contra o Santa Clara e estamos confortáveis, mas amanhã será um jogo muito importante para nós. Sabemos que já temos alguma margem para os lugares do fundo da tabela, mas também sabemos o que temos de fazer para ganharmos amanhã», frisou.



O Famalicão-Portimonense é o jogo que abre a ronda 22 da Liga e tem início marcado para as 20h15.