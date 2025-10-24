O presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, destacou esta sexta-feira o sucesso do projeto de formação e scouting do clube minhoto, sublinhando que Yassir Zabiri não é um caso isolado.

O dirigente falou à margem da apresentação do novo terceiro equipamento famalicense, num momento em que o nome de Zabiri está em destaque mundial — o jovem marroquino, que chegou esta época ao Famalicão, foi o herói do Mundial de sub-20 ao apontar os dois golos da final frente à Argentina (2-0), garantindo o título para Marrocos.

Miguel Ribeiro garantiu, no entanto, que o sucesso do avançado é apenas a face mais visível de um projeto sólido e bem definido.

«[Se temos tido muitos telefonemas pelo Zabiri?] Poucos», começou por dizer o dirigente.

«É apenas mais um jogador do nível que o Famalicão tem tido. Do nível do Ugarte, do Pedro Gonçalves, do Luiz Júnior... Estamos recheados de muita qualidade. O Zabiri, por ter sido campeão do mundo e jogador de destaque, com os dois golos na final, é o jogador que está na primeira página. Mas, felizmente, temos muitos Zabiris», afirmou, nos Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão.

O líder da SAD famalicense frisou ainda que a capacidade do clube em identificar e desenvolver talento é o que sustenta tanto o crescimento desportivo como a estabilidade financeira.

«Esta visão assente no jogo e nos jogadores permite-nos, além do Zabiri, ter Gustavo Sá, Mathias de Amorim, Ibrahima Ba. Mas também, no fim de semana, permite lutar para ganhar todos os jogos, para chegar às competições europeias, sem abdicar de quem está connosco – as nossas pessoas, a nossa cidade e o nosso concelho», concluiu.