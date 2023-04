Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa do Estádio do Famalicão, após o triunfo por três bolas a duas frente ao Marítimo:

«É preciso realçar a qualidade do jogo, a incerteza no resultado, oportunidades numa baliza e na outra. O jogo foi muito rico taticamente. Entrámos muito bem, a criar oportunidades de finalização, percebendo que com facilidade chegávamos ao último terço e que podíamos chegar ao intervalo a vencer. Mas, isso acabou por não acontecer. Penso que no primeiro momento em que não conseguimos anular o adversário sofremos o golo. Mesmo sofrendo o segundo golo, uma das razões que nos levou à vitória foi estarmos sempre equilibrados. Estar a perder 2-0 com uma equipa como o Marítimo, que é muito desgastante, não é fácil. Penso que é uma vitória muito justa dos jogadores, uma vitória importante; é um orgulho perceber que acreditam no trabalho, que tem dado frutos».

[Sexto lugar à condição. Significado?] «Quer jogadores, quer clube, quer adeptos, obrigam-nos a pensar em, no mínimo, uma coisa: manter a classificação que temos. Temos outra competição, quando voltarmos à Liga, o objetivo vai ser preparar o jogo com a ambição de o ganhar, sabendo eu nos jogos que temos vencido temos tido muitas dificuldades».

[Possibilidade de fazer história alimenta?] «Claro que sim. Já há umas semanas atrás disse que este balneário não sabe perder, não gosta de perder. Somos equilibrados quando ganhámos, e o que nos está a trazer às vitórias é o trabalho. Queremos manter este lugar e olhar os próximos jogos para ganhar, independentemente de dar classificação europeia, porque somos ambiciosos».