O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, destacou o foco no desenvolvimento contínuo do plantel e a ambição de tornar o clube mais forte a longo prazo.

Em vésperas de um importante jogo contra o Santa Clara, que encerra a 16.ª jornada da Liga, o técnico dos famalicenses frisou que o objetivo da sua equipa é a evolução dos jogadores e a construção de um projeto sólido, mais do que qualquer movimentação no mercado de transferências.

«O meu foco é ajudar a desenvolver jogadores, a equipa e o clube. É o que tem sido feito nos 14 treinos até agora. Queremos ser um clube ambicioso, com passos rumo ao futuro. Vamos olhar para o mercado de transferências como todos os clubes no mundo, mas o foco é ajudar os jogadores a tornarem-se mais fortes», observou Hugo Oliveira.

O técnico destacou que, após o empate com o Sp. Braga (3-3) e a derrota frente ao Farense (2-1), o plantel viveu uma ótima semana de trabalho com o foco em melhorar o seu processo de jogo. A equipa, segundo o treinador, precisa de impor o ritmo de jogo para conseguir derrotar um Santa Clara que se mostrou uma equipa muito sólida no campeonato.

«Queremos que comece a ficar na pele dos nossos jogadores a nossa forma de estar, que tem de ter mais ritmo e intensidade do que na primeira parte do jogo com o Farense. O adversário tentou levar o jogo para um ritmo lento e pausado, mas temos de impor o nosso jogo. Temos de impor o ritmo do jogo no próximo encontro», afirmou o técnico, que deixou claro o objetivo da equipa para o encontro contra os açorianos.

Consciente do valor do Santa Clara, que já venceu o Famalicão na Taça de Portugal (1-0) nesta temporada, Hugo Oliveira afirmou que a formação de Ponta Delgada apresenta um coletivo muito forte, sendo uma equipa que se destaca tanto no processo defensivo quanto na transição ofensiva.

«O Santa Clara é forte pela solidez enquanto coletivo. Não tem quaisquer problemas em estar no processo defensivo e é fortíssimo na transição ofensiva. Tem jogadores fortes no um para um e que conseguem colocar essa qualidade individual ao serviço do clube», sublinhou.

O Famalicão, atualmente no nono lugar, com 19 pontos, recebe o Santa Clara, quinto, com 27, numa partida marcada para segunda-feira, às 20h15, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.