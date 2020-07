Riccielli, defesa do Famalicão, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do Benfica (1-1), em jogo da 31.ª jornada da Liga:

[Sobre o jogo]

- Acho que a equipa já mostrou frente ao Benfica que é uma grande equipa. Procuramos sempre os três pontos, hoje tentámos os três pontos, conseguimos o empate e fomos atrás da virada, mas não foi possível.

[O Famalicão foi ganhando confiança ao longo do jogo?]

- O Benfica estudou bem a gente, fizemos alguns jogos antes e eles tentaram anular-nos, mas durante o jogo fomos ganhando confiança e acabámos por sair-nos bem. Em todos os jogos procuramos três pontos, seja contra o Benfica ou com o Tondela. Com o Benfica, hoje, não foi diferente.

[Ainda é possível a Europa?]

- Temos na cabeça que vai ser difícil, mas estamos preparados para os três últimos jogos.