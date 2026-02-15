Rui Borges, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting sobre o Famalicão por 1-0, na 22.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Famalicão

«Jogámos contra uma boa equipa, bem organizada e muito competitiva. Não nos dava muito espaço para pensar, sobretudo na primeira parte. Ao longo dos 90 minutos têm dois lances de perigo, no segundo tempo não chegou sequer à nossa baliza. Andámos sempre perto da área, faltou-nos alguma capacidade para finalizar da melhor forma em alguns momentos. Mérito do adversário que soube defender a sua baliza, ser competente e valoriza ainda mais o nosso trabalho e a nossa vitória.»

Ausência de Luis Suárez e falta de referência

«É explicito que nos faltou uma referência, é diferente um jogo sem referências. Se calhar é culpa do mister que não jogou com referências, quis esperar para meter o miúdo mais na segunda parte. Em alguns momentos foi claro que nos faltou uma referência na área, faz parte.»

Estreia de Nel e golo de cabeça de Daniel Bragança

«O Nel fico feliz, é mais um miúdo da nossa formação, que tem trabalhado para ter esta oportunidade. Vai continuar a ter oportunidades, é a excelência do trabalho na academia, principalmente da equipa B. A qualquer momento podem ter uma oportunidade e isso é mostrado. A qualidade do Daniel Bragança é fantástica, todos a reconhecem. Fez golo de bola parada, acho que este foi um jogo que tivemos muitos cantos. Não é um jogador de golos de cabeça, é certo, mas acredita muito. Tem ADN Sporting e uma energia muito própria, batemos muitos cantos. Poderíamos ter feito mais golos noutras bolas paradas.»

13 vitórias consecutivas de Rui Borges em Alvalade

«Felicidade de continuar a trabalhar, continuar a lutar por algo no Sporting. Queremos muito ser campeões e o meu único objetivo é esse, não me interessa nada os recordes individuais enquanto treinador, fico muito feliz por estar no Sporting, com um grupo fantástico.»