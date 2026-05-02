O presidente do Benfica, Rui Costa, mostrou-se profundamente indignado no final do empate (2-2) diante do Famalicão, num encontro em que as águias chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, mas acabaram por ceder na segunda parte. Em declarações à imprensa, o dirigente encarnado apontou duras críticas à arbitragem, considerando que o resultado foi influenciado por decisões que classificou como “inaceitáveis”.

“Há uma indignação enorme de todos os benfiquistas por aquilo que se passou aqui hoje. Acho que não são precisas muitas palavras para perceber que os lances capitais deste jogo são claramente inaceitáveis”, começou por afirmar. Rui Costa foi mais longe e deixou uma mensagem forte sobre o impacto dessas decisões no desenrolar da competição. “Acredito, até porque fui jogador, que ninguém tem direito para decidir quem ganha campeonatos ou quem vai à Liga dos Campeões sem ser os jogadores e os treinadores dentro do campo. O que aconteceu aqui hoje não foi isso.”

O presidente encarnado apontou vários momentos específicos do encontro, começando por um alegado penálti não assinalado a favor do Benfica. “Há um penálti claríssimo aos 32 minutos que podia dar o 3-0. Não foi marcado e acho que poucas palavras bastam. Toda a gente reconhece isso”, atirou, acrescentando também críticas à origem do segundo golo do Famalicão: “Vem de um canto que não existe. Não há canto nenhum.”

Outro dos pontos que motivou maior revolta foi o tempo de compensação concedido na segunda parte. “Depois temos 15 minutos finais que não têm a menor explicação. Mesmo com a substituição do fiscal de linha, não há justificação nenhuma. Isto explica inequivocamente o que é que este árbitro veio aqui fazer hoje”, disse, visivelmente irritado.

Rui Costa não escondeu a gravidade das acusações, considerando que houve uma intenção clara de prejudicar a equipa. “Este senhor veio aqui prejudicar o Benfica. Tentou que saíssemos daqui derrotados. Não há outra forma de dizer isto”, afirmou, acrescentando ainda críticas a um cartão amarelo mostrado a um jogador encarnado: “Há um amarelo que o tira do jogo com o Braga que ninguém consegue explicar, nem o próprio árbitro.”

Apesar das críticas, o presidente deixou também uma mensagem de união e foco no futuro. “Continuamos a depender de nós. Chegámos a este lugar com mérito e vamos fazer tudo para garantir a presença na Liga dos Campeões. Estou convencido de que estes jogadores vão dar tudo para lá chegar.”

A fechar, Rui Costa reforçou o sentimento de injustiça vivido pela equipa e pelos adeptos. “A equipa sente-se injustiçada, como qualquer benfiquista. Quando venho falar, é porque há lances claros e inequívocos. E foi isso que aconteceu hoje. Não há ninguém que me diga que não é penálti, que o canto existe ou que os 15 minutos têm explicação”, rematou.