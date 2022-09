O treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, garantiu esta sexta-feira que a equipa está preparada para regressar às vitórias já frente ao Casa Pia, na sétima jornada da Liga, apesar das dificuldades que espera encontrar.

Rui Pedro Silva espera «um bom jogo de futebol», com uma equipa que «tem apenas uma derrota, no caso frente ao Benfica».

«Eles têm jogadores experientes, internacionais e aplicam bem as ideias do treinador. No entanto, nós estamos preparados e fizemos uma excelente semana de trabalho. O Casa Pia é uma equipa muito equilibrada defensivamente e que permite poucas oportunidades de golo ao adversário. Para além disso, é forte nas transições ofensivas e, se lhe permitirem, liga bem o jogo», começou por referir o técnico em conferência de imprensa de antevisão da partida, citado pela agência Lusa.

Mesmo assim, e apesar das dificuldades que perspetiva, o técnico está confiante no trabalho desempenhado pela equipa do Famalicão.

«Acredito na nossa ideia de jogo e nos nossos processos. Quanto mais tempo nos sustentarmos nessa ideia de jogo, mais fortes e mais preparados para ganhar o jogo estaremos», reforçou.

O jogo da ronda anterior, com o Benfica, ficou marcado pelo incidente da criança que terá sido obrigada a tirar a camisola quando estava na bancada dos sócios do Famalicão, numa situação que, de acordo com Rui Pedro Silva, não foi assunto para a equipa durante a semana.

«É um assunto que, internamente, nem sequer foi falado por nós. Foi falado nas esferas e acho que tem de ser discutido nas esferas competentes. Aconteceu naquele dia, de forma generalizada toda a gente falou e penso que chegámos a um acordo e percebemos o porquê daquilo ter acontecido. Internamente não houve qualquer discussão, foi um assunto não abordado», referiu o técnico.

O Famalicão joga este domingo, às 18h00, em casa do Casa Pia, em jogo da sétima jornada da Liga, que será arbitrada por Miguel Nogueira.