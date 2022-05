O Famalicão visita o Belenenses nesta segunda-feira (20h45), em encontro referente à 33.ª jornada da Liga. O jogo realiza-se no Estádio Nacional, no Jamor.

«É um jogo decisivo. Tem emoção e pressão. O Belenenses SAD precisa do jogo e vai disputar os três pontos pelos seus objetivos. Sabemos que o adversário vai lutar por todos os lances e nós vamos fazer com seriedade e com a mesma pressão de sempre. Queremos ganhar o jogo e terminar o campeonato da melhor forma possível», diz Rui Pedro Silva.

Já com a permanência assegurada, o treinador do Famalicão abordou o seu futuro: «O meu único futuro é o jogo com o Belenenses. A única conversa que tive, foi público, o contrato de meio ano, com um objetivo comum de conseguir a permanência. Tudo o que vier daqui para a frente, haverá uma conversa, ainda irei ter. Gostava, claro, de continuar no Famalicão.»

«O objetivo era a permanência e foi concluído com sucesso, fizemos 22 pontos desde que cheguei cá. Foi um período atípico, porque na primeira semana em que estive cá fecharam o centro de treinos devido ao surto de covid-19, depois veio o mercado de janeiro e tivemos também muitos jogadores lesionados. No entanto, é importante valorizar os jogadores, a estrutura e a minha equipa técnica porque acreditaram no processo. Não foi fácil entrar em todos os jogos com espírito de final. Mas faço um balanço muito positivo. Toda a gente cresceu muito», finalizou Rui Pedro Silva.