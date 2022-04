Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, em declarações na flash interview da BTV, após o nulo contra o Benfica, na Luz, em jogo da 31.ª jornada da Liga:



«Sabíamos que seria difícil. Era um jogo que iria exigir jogarmos nos limites. Foi assim que entrámos e competimos. Tinhamos a nossa estratégia, mas não conseguimos concretizá-la. Mantivemos o bloco baixo apesar de a nossa intenção ser manter o bloco alto. O Benfica teve mais posse de bola e maior controlo de jogo.



Mas penso que a nossa equipa esteve bastante compacta e não permitiu grandes situações ao Benfica. Infelizmente não conseguimos concretizar o nosso objetivo que era ganhar. Tentámos colocar o Pedro Marques a condicionar a saída de bola do Benfica. Mas a qualidade do Benfica nesse momento levou-nos a baixar as linhas. Pedidos de penálti? Ainda não vi nenhuma imagem. Fiquei admirado porque do banco não percebi que havia motivo para penálti. Com o VAR, parece-me que não há dúvidas.»