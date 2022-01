O treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, falou este sábado de uma tarefa «humanamente difícil» para o duelo de domingo ante o Paços de Ferreira, da 18.ª jornada da I Liga portuguesa, três dias depois da receção ao Belenenses, o que diminuiu o tempo de recuperação dos famalicenses.

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo da primeira jornada da segunda volta, Rui Pedro Silva mostrou-se, ainda assim, confiante, pese o pouco tempo que teve para preparar o encontro.

«Vamos ter um Famalicão preparado. Queremos dar continuidade aos bons resultados e queremos manter a senda de vitórias. O fator descanso é sempre decisivo para os jogadores. Foi ingrata a paragem para os jogadores devido ao surto de covid-19, porque, depois de uma semana de trabalho, temos três jogos seguidos [ndr: em Braga no passado domingo, ante o Belenenses na quinta-feira e amanhã na receção ao Paços]. Humanamente é difícil, mas temos de estar sempre preparados para o jogo», explicou o técnico.

Rui Pedro Silva analisou também o adversário, que considera estar «no melhor momento da época». «Vamos ter um Paços de Ferreira muito forte e com intenção de vir aqui discutir o jogo», afirmou o treinador da equipa famalicense.

O Famalicão, 16.º classificado com 15 pontos, recebe o Paços de Ferreira, 11.º com 17 pontos, a partir das 18h30 de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol. Hélder Malheiro é o árbitro do encontro.