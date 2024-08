Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Famalicão sobre o Benfica por 2-0, na primeira jornada da Liga:

«O que aconteceu aqui foi o oposto do que queríamos para o jogo, estávamos muito bem preparados para o jogo e estávamos convencidos de que íamos fazer um bom jogo. Não fizemos o que construímos na pré-época, não tivemos o poder e o adversário esteve forte nas transições, parecia que estavam muito mais frescos do que nós. Não tenho muito a dizer, porque sei que a atitude dos jogadores estava lá e temos de perceber que não tivemos uma performance como queríamos. Foi muito despontante, a pré-época foi muito boa e temos muitas expetativas, queremos lutar pelos títulos, cada jogo conta e se perdemos o primeiro as coisas ficam mais difíceis. É difícil jogar fora, especialmente aqui em Famalicão, queremos criar mais oportunidades do que fiemos aqui, não fomos suficientemente bons, no geral foi uma vitória merecida para o Famalicão. Puxaram por nós até ao fim, os adeptos ficaram desapontados porque têm muitas expetativas para a época e temos de mostrar algo diferente. A última época foi a última época, temos de nos forcar no presente e acho que não é bom olhar para trás.»