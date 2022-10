O Comando Distrital da PSP de Braga explicou esta segunda-feira, em nota oficial, os contornos dos confrontos entre adeptos do Famalicão e do Boavista antes do jogo entre as duas equipas (4-0).

«Decorreu no domingo, 2 de outubro, o encontro de futebol profissional entre o Futebol Clube de Famalicão e o Boavista Futebol Clube, no Estádio Municipal de Famalicão, nesta cidade, ao qual assistiram 1900 adeptos, sendo que 100 pertenciam ao clube visitante», pode ler-se.

Os adeptos envolveram-se em confrontos a poucos minutos do apito inicial: «Pelas 20:10, vinte minutos antes do início do jogo, nas imediações do estádio, concretamente na Rua José Gomes de Matos, um grupo de adeptos do FC Famalicão envolveram-se em confrontos e agressões com um grupo de adeptos do Boavista FC, que se encontravam na esplanada de uma pastelaria.»

«A pronta intervenção policial logrou por termo aos confrontos, sendo que estão já identificados sete indivíduos envolvidos nos confrontos, havendo ainda a registar danos no referido estabelecimento. Foram recolhidas informações tendentes à cabal identificação dos demais envolvidos, e o expediente será remetido às autoridades competentes. Após a intervenção policial, a cidade retomou a normalidade, tendo o jogo de futebol terminado sem qualquer incidente», finaliza o Comando Distrital da PSP de Braga.