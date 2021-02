Jorge Silas, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após igualdade a zero frente ao Farense:

«Na primeira parte o Farense teve um ligeiro ascendente porque nos custou a adaptar ao jogo direto e às bolas paradas, onde são realmente fortes, sobretudo pela forma que estávamos a defender. Corrigimos ao intervalo e mesmo antes da expulsão começámos a defender melhor. Mesmo jogando 40 minutos com um jogador a mais, não conseguimos discernimento para conseguir os melhores caminhos para o golo. Mérito para o Farense. Estamos tristes por não ganhar, mas há aspetos positivos a retirar.

[meio campo não funcionou bem no meio campo] Não corrigimos nada com bola, corrigimos foi quando não tínhamos bola. O que estava a acontecer era que estávamos a defender mal o jogo direto e o Farense ganhava as segundas bolas, mas o que corrigimos foi ao nível defensivo e não ofensivo.

[sistema tático utilizado foi o melhor?] Sim, temos de ajustar alguns detalhes, mas é normal. Estamos a jogar bem e os jogadores são expulsos não é por acaso, é porque para nos parar têm de recorrer à falta.

[o empate sabe a pouco?] Sim, claramente que o empate sabe a pouco porque queríamos ganhar e saímos tristes por não conseguir ganhar o jogo. No entanto, acho que há aspetos positivos nos quais temos de nos agarrar: três jogos a pontuar e três jogos sem sofrer golo. Temos de construir a nossa casa por algum lado e desde cedo que decidimos construir pela parte defensiva.».