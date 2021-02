Jorge Silas, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após frente ao Belenenses:

«Foi um jogo dividido, com ligeiro ascendente da nossa parte a nível de iniciativa de jogo e o Belenenses um pouco mais na expetativa para sair no contra. Acabaram por ter muitos, mais do que nós, e o jogo resume-se a isso. Mais remates do Belenenses, mas nós com muita entrega e foi importante não sofrer golo, é apenas a segunda vez em toda a época. No próximo jogo queremos não sofrer e marcar.

[linha de quatro atrás é para manter?] Nós temos de estar preparados para jogar em vários sistemas e vai depender da estratégia para cada jogo. Às vezes apresentaremos quatro, outras três, vai depender da estratégia.

[o que falta para dar a volta aos maus resultados?] Ninguém esperaria esta série de maus resultados, sobretudo as derrotas. Hoje já não perdemos e para a semana temos de jogar para ganhar. Trabalhamos muito para dar a volta.

[A fase de construção correu como queria?] Correu como eu pretendia, mas claro que tive de fazer ajustes durante a partida. Falta discernimento do segundo terço para a frente, na primeira fase correu bem.

[Famalicão não acertou na baliza, o que falhou?] Falhou acertar na baliza. Nós remates tivemos, mas não acertamos na baliza.

[Equipa titular com uma média de idades inferior a 23 anos. Falta experiência à equipa?] É a equipa que temos, gostamos dela, acreditamos neles, têm muito potencial. Não olhámos às idades.