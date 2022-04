Rui Pedro Silva reforçou a necessidade de o Famalicão estar «muito comprometido» contra o Gil Vicente para ganhar e colocar fim a uma série de cinco jogos sem triunfos.



«O Gil Vicente vem de duas derrotas seguidas, como nós, mas penso que este é o momento de estarmos juntos, nós equipa, adeptos, estádio e passarmos das palavras às ações. Precisamos de ser uma equipa muito comprometida, muito junta e com muito espírito e de competir para ganhar o jogo», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico dos famaliceses sublinhou que «a obrigação de entrar para ganhar» está presente pese embora os resultados menos positivos nas cinco rondas anteriores.

«Os resultados têm sido negativos para o Famalicão há cinco jornadas. Independentemente de tudo dependemos de nós e temos obrigação de entrar para ganhar. Não olhando a adversários, não atingimos os resultados pretendidos nas últimas cinco jornadas. Obviamente, foi negativo para nós na última jornada porque perdemos em Portimão. Esse tem de ser o nosso compromisso entrar no jogo para ganhar. Esse é o nosso foco», afirmou.



Apesar do ciclo negativo, Rui Pedro Silva mostrou «confiança absoluta» de que o Famalicão vai alcançar a permanência e defendeu a necessidade de incutir pressão extra na equipa de forma a haver maior competitividade. O treinador acredita que dessa forma a situação encaminhar-se para as vitórias novamente.

«A nossa pressão, e tenho incutido isso, é constante. Só uma equipa que tem pressão em todos os jogos consegue ser competitiva. Os resultados não foram positivos, mas as exibições não foram em concordância. Houve boas exibições, uma equipa que quis ganhar, mas o resultado não foi condizente e com a vontade da equipa. Esperamos que a vontade se mantenha, o compromisso seja maior e que o resultado seja diferente», concluiu.



O Famalicão-Gil Vicente, da 30.ª jornada da Liga, joga-se esta sexta-feira às 18h00.