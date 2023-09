João Pedro Sousa, perspetiva um jogo difícil frente ao Farense, que vem de uma goleada sobre o Desp. Chaves.

«Há uma ideia vincada com um treinador que transita da época passada, jogadores com qualidade e experientes. Será uma tarefa difícil para nós. Teremos de ser muito competentes. O Famalicão quer regressar às vitórias, melhorar o seu jogo, percebendo que desse próprio jogo vamos ter oscilações às nossas ideias, porque ainda não estão maduras. Teremos sempre a ambição de disputar o resultado, tentando ganhar o jogo», começou por dizer.

O técnico famalicense que tem consciência de que a equipa precisa de mudar muita coisa na dinâmica de jogo, desvalorizou, no entanto, a falta de eficácia na finalização.

«Os golos não nos preocupam. Temos o outro lado em termos defensivos. É verdade que só fizemos três jogos, mas somos das defesas menos batidas e só sofremos golos de bola parada. Estamos bem defensivamente, estamos fortes porque grande parte da linha defensiva e os médios de maior equilíbrio transitaram da época passada», apontou.

João Pedro Sousa falou ainda da saída de Iván Jaime para o FC Porto, desejando-lhe sorte, menos com o Famalicão.

«Trabalhei com o Jaime, como trabalho com todos os outros jogadores. Agora está num clube adversário e espero que seja feliz, menos contra o Famalicão», salientou ainda.

O treinador, que no fim de semana cumpriu o centésimo jogo ao serviço do Famalicão, revelou-se satisfeito com o feito e mostrou-se empenhado e continuar a construir uma história com o clube.

«É um orgulho muito grande fazer parte deste clube histórico. Faz parte da minha história. Até ao fim da minha carreira não haverá clube que me tenha marcado tanto", disse.

O Famalicão, oitavo classificado, com quatro pontos, recebe, às 18h, o Farense, em 10.º lugar, com três, numa partida da 4.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Iancu Vasilica, de Vila Real.