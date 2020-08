O Sporting está muito perto de chegar a acordo com o Famalicão para a transferência de Pedro Gonçalves.



Segundo foi possível saber, as negociações entre os dois clubes estão muito adiantadas e em cima da mesa estará uma proposta dos leões no valor de sete milhões de euros por 60 por cento do passe do jovem médio. De resto, o negócio não contempla a cedência de jogadores por parte do emblema verde e branco.

Nesta altura, porém, ainda não há acordo: ainda há assuntos a acertar entre as duas partes, pelo que as conversações entre os clubes continuam.



Pedro Gonçalves foi detectado pelo scouting do Famalicão no verão passado, tendo sido contratado ao Wolves. O jogador de 22 anos disputou 40 jogos - marcou sete golos - e foi uma das figuras da excelente campanha famalicense em 2019/20.