O futebolista luso-francês Théo Fonseca, do Famalicão, vai estar afastado da competição vários meses, depois de ter saído lesionado no jogo ante o Boavista, a 2 de outubro.

De acordo com a última atualização do Famalicão no seu boletim clínico, no início desta semana, Théo Fonseca sofrera uma entorse no joelho direito e foi o próprio atleta, através das redes sociais, na sexta-feira, a fazer um ponto de situação, após intervenção clínica.

«Até daqui a sete meses», escreveu, na rede social Instagram, o jogador contratado ao Felgueiras 1932, da Liga 3, no último verão.

Em 2022/23, Théo Fonseca leva cinco jogos pelo Famalicão.