Toni Martínez, avançado do Famalicão, denunciou hoje nas redes sociais ter sofrido ameaças depois do jogo deste domingo frente ao Paços de Ferreira.

O avançado falhou uma grande penalidade que daria o empate aos famalicenses já em tempo de compensação, não evitando assim a derrota da sua equipa.

«Depois do jogo [de ontem] em que vivi uma situação agridoce, queria partilhar uma coisa. Não sou uma pessoa polémica e gosto de me focar unicamente no futebol, mas não posso permitir que se ultrapassem alguns limites que não me afetam só a mim. Estou a receber algumas ameaças por causa das apostas desportivas nos jogos. Acho que passam os limites que me "culpam" por algo que não depende de mim. Respeito antes de tudo», escreveu o avançado espanhol no Twitter, numa mensagem que entretanto foi apagada.