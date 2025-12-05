O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, disse esperar um «grande espetáculo de futebol» no dérbi frente ao Sporting de Braga, num teste que considera importante para afirmar a equipa perante um «grande».

Antevisão ao Sp. Braga

«Duas equipas que gostam de jogar para ganhar. Com talento, ambição e ambiente forte fora das quatro linhas. Tem tudo para ser uma grande noite de futebol português. A nossa mentalidade é olhar todos os jogos para ganhar. Nos dois jogos contra grandes não conseguimos o resultado que queríamos. Esperamos que seja desta vez. O Sp. Braga tem alternativas, agressividade, qualidade técnica e jogadores que carimbam o jogo, como Ricardo Horta ou João Moutinho.»

Postura do Famalicão

«Somos organizados, competentes e em casa normalmente fortes. Queremos impor o nosso jogo. Será um encontro competitivo e decidido nos detalhes - quem estiver melhor, ganhará.»

Trajeto da equipa técnica

«É positivo estarmos aqui passado quase um ano. Há muito a fazer, mas tem sido uma aventura agradável e sinto água na boca para o futuro. O golo nasce do coletivo. O Zabiri está a crescer, o Elisor também, e acredito que ambos vão fazer golos. O Famalicão terá golos suficientes para os seus objetivos.»

Pedro Bondo na CAN

«Ter jogadores chamados é sinal de qualidade. Ficamos satisfeitos que o Pedro vá à Taça das Nações Africanas (CAN) e queremos mais jogadores em seleções - mostra que estamos no caminho certo.»