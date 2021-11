Ivo Vieira, treinador do Famalicão, comentou desta forma a vitória da sua equipa no Estádio do Bessa, frente ao Boavista (2-5), em encontro referente à 11.ª jornada da Liga 2021/22:

«Os adeptos têm estado sempre connosco, mesmo nos momentos menos bons da equipa. Sabíamos que as coisas iam mudar e que vão acontecer de forma natural. Os nossos adeptos têm lutado por nós e esta é uma vitória inteiramente justa.»

O Famalicão aproveitou os erros do Boavista? «O Boavista cometeu erros provocados pelo Famalicão. Consentimos o golo com alguma felicidade o Boavista mas carregámos de novo. Tivemos mais oportunidades do que os golos que fizemos. Foi por um erro nosso e grande que o Boavista fez o 5-2. Num resultado diferente, mais equilibrado, o impacto podia ter sido maior e temos e melhorar nisso Fizemos cinco golos e sou defensor que o futebol é espetáculo. Se marcarmos mais um golo que o adversário, tudo bem. Mas gosto de vencer com mais segurança defensiva.»

Sobre o talento dos jogadores: «É nítido que os jogadores têm qualidade individual mas uma equipa não se faz com bons executantes, faz-se com bons decisores. Tem sido uma luta que tenho tido à semana. Eles precisam de perceber o jogo. Muitas vezes, recorrer ao drible não é a melhor decisão. Estamos a dar passos significativos nesse sentido e é fundamental construir uma boa equipa com estes bons jogadores. Há grande juventude aqui que precisa de crescer com espaço e com os seus erros.»