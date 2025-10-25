Hugo Oliveira garante que o Famalicão é um clube que acredita no desenvolvimento dos jogadores, na sequência da conquista do Mundial de sub-20 por parte de Marrocos e, mais concretamente, de Zabiri. O técnico dos famalicenses antecipa um jogo difícil e espera um V. Guimarães que vai «lutar para ganhar»:

Antevisão ao duelo com o V. Guimarães

«Antecipo certamente um bom jogo de futebol, competitivo e apaixonante, daqueles que quem ama o jogo gosta de ver. Vai ser jogado dentro do campo, mas também fora dele. O V. Guimarães tem adeptos muito apaixonados, mas nós também temos jogado sempre com doze, e ainda mais esta semana, com a nossa camisola feita nas nossas terras, pela nossa gente. Acredito que vai ser um jogo de 12 contra 12. Espero um V. Guimarães que lute para ganhar. É um clube que só sabe viver dessa forma.»

Zabiri por Marrocos e ciclo «difícil» de jogos

«Não acredito em ciclos. Acredito no processo. Quem pensa demasiado à frente, tropeça no agora. O que me importa é o jogo com o Vitória. É uma boa equipa, ambiciosa, e vai obrigar-nos a estar ao melhor nível. Mas estamos preparados. Estamos muito orgulhosos do que o Zabiri fez no Mundial. Agora é tempo de cimentar esse momento aqui dentro. Este é um clube que acredita no talento e no desenvolvimento.»