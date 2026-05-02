Tom van de Looi, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a dois golos entre Famalicão e Benfica, na 32.ª jornada da Liga:

Análise ao empate...

«Foi um jogo com duas partes muito diferentes, o Benfica foi muito melhor na primeira parte, tivemos muitas dificuldades. Na segunda parte começámos melhor, mas com o cartão vermelho formos nós à procura dos golos.»

Diferença da primeira para a segunda parte?

«O Benfica fechou-nos muito bem na primeira parte, foram agressivos e tivemos dificuldades nos primeiros 25 minutos. Quando uma equipa está a ganhar com dez jogadores vai baixar mais, vai perder tempo. Isso aconteceu e nós fomos sempre atrás do terceiro golo, mas é um ponto. A sensação é de quase ganhar, mas antes do jogo falámos em escrever história e hoje foi mais um capítulo. Temos ainda dois para escrever.»