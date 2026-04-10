Na sala de imprensa, Vasco Botelho da Costa estava satisfeito com o ponto conquistado em Famalicão, embora reconhecesse que a equipa da casa merecia ter vencido. Para o técnico do Moreirense, a bola parada fez diferença no desafio.

Análise ao jogo

«O Famalicão é uma equipa bem trabalhada e é das melhores do campeonato. Acho que o jogo é repartido na primeira meia hora: o Famalicão com bola e nós com muita pressão. Depois, todas as bolas paradas do Famalicão criaram-nos dificuldades e não é normal. A pouco e pouco fomos perdendo capacidade para disputar o jogo. Na segunda parte, tentámos voltar a iniciar bem, mas percebemos que era preciso defender. O Famalicão teve mais bola, mas não foi avassalador e o que fez diferença foi a bola parada. Tenho de ressalvar a atitude dos jogadores porque foram competitivos e se fomos para trás foi porque nos obrigaram e não porque queremos. Sabíamos que tínhamos de dar as mãos, evitamos ao máximo o golo, mas no global tenho de dizer que o Famalicão merecia a vitória. Ainda assim, acho que é um ponto merecido para os nossos jogadores.»

O empate, após três derrota consecutivas, dá força amímica?

«Nós gostamos é de ganhar e foi isso que nos habituamos a fazer no início do campeonato. Obviamente, que vir a casa de uma das melhores equipas pontuar, é sempre melhor do que perder. Quando ganhamos a equipa está mais alegre e quando não ganhamos é sempre mais difícil. Para o Estoril, já podemos ter o Leandro, mas perdemos três jogadores por castigo, por isso uns vão e outros vêm.»

Marcou num jogo que alinhou sem avançado.

«São jogos diferente. Acreditámos que era uma estratégia que nos podia dar frutos e assim foi durante meia hora. Tentámos colocar o nosso seis, mais três jogadores pelo meio, conseguimos criar dúvidas. Conseguimos algumas aproximações fruto disso.»