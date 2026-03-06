Na sala de imprensa, Vasco Seabra disse que o jogo podia ter pendido para qualquer um dos lados e salientou que foi um bom jogo, entre duas boas equipas.

Jogo equilibrado que podia pender para qualquer um dos lados.

Duas boas equipas, que propuseram um jogo bom, muito disputado, com boas oportunidades e duas equipas difíceis de bater. Concordo quando diz que o jogo podia pender para qualquer um dos lados e quem fizesse o golo primeiro, iria obrigar a outra equipa a abrir. Infelizmente pendeu para o Famalicão, ficamos tristes, mas queremos acreditar que vamos regressar rapidamente às vitórias.

O que mudou na segunda parte?

Acho que a primeira parte foi equilibrada connosco por cima do jogo. Tivemos capacidade para desmontar a primeira linha de pressão e faltou critério na finalização. Na segunda parte, o Famalicão subiu a pressão e criou-nos alguma dificuldade. O Famalicão começou a variar mais a profundidade. Mesmo assim, podíamos ter marcado nas duas vezes que saímos. Tirando essa parte, o jogo foi muito equilibrado e a vitória podia pender para qualquer um dos lados.

Meta estabelecida para a segunda volta?

É fazer melhor do que na temporada passada. Não gostamos de falar de manutenção, falámos em querer fazer melhor do que na época passada em termos de pontos. Foi pena hoje não termos conseguido.