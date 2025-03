Defendendo que «nesta liga os jogos são sempre muito competitivos», Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, espera «estar feliz no final do jogo» com o Rio Ave, desta segunda-feira (20:15), que fecha a 25.ª jornada do campeonato. Porém, essa felicidade não depende unicamente do resultado. «Temos de ver se foi ou não à nossa maneira», sublinhou.

O treinador dos minhotos antevê «um jogo extremamente competitivo», na receção aos vila-condenses, «ofensivo e com todas as características para ser um bom espetáculo de futebol».

Da parte do Famalicão, a intenção passa por «não mudar em nada a forma de estar em relação à procura da vitória», sendo sobretudo importante que a equipa seja capaz de «colocar dentro de campo as ideias» que preconiza.

«Do primeiro dia até hoje, o objetivo é sempre alicerçado na ideia de jogo, no desenvolvimento, mas também numa forma de viver. Isso tem-nos trazido uma forma de estar vincada», completou Hugo Oliveira.

O Famalicão não tem baixas para o embate com o Rio Ave, que pode acompanhar, ao minuto, através do Maisfutebol, a partir das 20:15 desta segunda-feira.