Bruno Jordão marcou o melhor golo de setembro/outubro na Liga portuguesa, de acordo com a votação promovida pelo organismo que gere a competição. O médio do Famalicão assinou uma obra de arte no empate com o Farense, no Algarve, a 18 de outubro (3-3).



O golo de Bruno Jordão, jogador de 22 anos cedido pelo Wolverhampton, superou a concorrência de Angel Gomes (Boavista), Nanu (Marítimo), Filipe Ferreira (Tondela), Marcus Edwards (V. Guimarães), Fransérgio (Sp. Braga), Carlos Mané (Rio Ave) e Otávio (FC Porto).



Veja o grande golo de Bruno Jordão: