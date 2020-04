Perante a pandemia de Covid-19, o Famalicão deixou um apelo aos adeptos através de um vídeo divulgado nas redes sociais.



«Cada um cuida de si para que cuidemos uns dos outros» é o lema defendido pelos famalicenses. O vídeo mostra vários pontos de Vila Nova de Famalicão desertos, inclusive o estádio. Há ainda uma mensagem de esperança no final: «Vamos vencer e festejarmos juntos em breve», ouve-se enquanto se vê a bancada cheia do estádio do Famalicão.