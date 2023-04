Espetacular vitória do Famalicão sobre o Marítimo (3-2), em jogo da 29.ª jornada da Liga. Os madeirenses chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, mas a equipa da casa arregaçou as mangas e virou o resultado, com o golo da vitória a chegar já em período de compensação.

Riascos e André Vidigal deram vantagem à equipa de José Gomes na primeira parte, mas, na segunda, Jhonder Cádiz reduziu a diferença e Ivo Rodrigues, na marcação de um penálti, empatou o jogo. O golo da vitória do Famalicão chegou já perto do final do período de compensação, num espetacular remate de Pablo, filho de Pena, antigo avançado do FC Porto.

Veja aqui o resumo do jogo: