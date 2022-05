O Famalicão despediu-se da Liga 2021/22 com uma reviravolta frente ao Sp. Braga (3-2), com o golo da vitória a ser marcado já muito perto do final do jogo.

Os minhotos entraram no jogo a vencer, com um golo de Ricardo Horta (2m) e depois ampliaram a vantagem com um segundo golo de Vitinha (19m). A equipa da casa reduziu a diferença ainda antes do intervalo com um golo de Banza (43m), antes de Bruno Rodrigues (80m) e, novamente, Banza (89m) virarem o marcador a favor da equipa de Rui Pedro Silva.

O jogo acabou com cenas de pugilato entre os jogadores e as expulsões de Riccieli e David Carmo.

Veja o resumo do jogo: