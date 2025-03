O Famalicão recebeu e venceu o AVS por 4-1, no jogo da 27.ª jornada da Liga.

Depois de uma primeira parte sem golos, os famalicenses adiantaram-se no marcador por Elisor (52 minutos). Pouco depois, o AVS respondeu com o remate certeiro de Nené (62 minutos) e Gustavo Sá (63 minutos) tratou de colocar o Famalicão novamente na frente do encontro.

Até final, Sorriso (77 minutos) e Zabiri (90+1 minutos) construíram um triunfo mais folgado da equipa da casa, que chegou assim aos 37 pontos na Liga.

Veja aqui o resumo do triunfo do Famalicão: