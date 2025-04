Famalicão e Sp. Braga empataram 1-1 na abertura da 31.ª jornada da Liga, um resultado que pode comprometer o terceiro lugar da equipa de Carlos Carvalhal, caso o FC Porto vença, este sábado, o Estrela da Amadora no Estádio José Gomes.

Confira o FILME DO JOGO

A equipa de Hugo Oliveira adiantou-se no marcador logo aos 8 minutos numa grande penalidade convertida por Justin de Haas, mas os visitantes acabaram por chegar ao empate, ao minuto 74, na sequência de um autogolo de Rodrigo Pinheiro, já depois de ter visto um golo anulado a Robson Bambu.

Com este empate, o Sp. Braga segue no terceiro lugar, agora com 64 pontos, apenas mais dois do que o FC Porto, enquanto o Famalicão está no sétimo lugar, com 44 pontos, a três do Santa Clara e a quatro do Vitória, na luta pela última vaga para as competições europeias.

Veja aqui o resumo do jogo: