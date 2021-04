Beto, guarda-redes do Farense, comentou desta forma a derrota da sua equipa na receção ao Sporting (0-1), na 27.ª jornada da Liga. Declarações na flash interview da SportTV:

«Acaba por ser injusto, vocês deram o prémio (ndr. Prémio de Homem do Jogo) ao Adán, isso revela o que foi o jogo. Mas as vitórias morais não nos dão nada, não servem. O Farense tem apresentado um futebol positivo mas não temos conseguido materializar isso em golos. Nas últimas três jornadas, os guarda-redes foram sempre os melhores em campo. Mas não vamos atirar a toalha ao chão. Demonstrámos frente ao líder que podemos discutir o jogo com qualquer adversário.»

Sobre o sentimento da equipa: «O que sentimos é que temos trabalhado muito e temos demonstrado que temos uma equipa competitiva, com qualidade de jogo, que tem de ficar na primeira divisão. Estamos numa situação desconfortável e cabe a nós sair dela. É nesse sentido que vamos encarar o próximo jogo.»