Ricardo Mangas e Miguel Reisinho testaram positivo ao novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, e vão falhar o jogo de hoje do Boavista com Farense, da 7.ª ronda da Liga.



Segundo o que fonte do clube explicou à Lusa, os casos de infeção reportam à bateria de despistagem realizada na passada sexta-feira que anteceu a viagem para o Algarve.

A partida está agendada para as 15h00 e pode segui-la AO MINUTO aqui.