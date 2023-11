O Observatório do Futebol (CIES) realizou um estudo, que engloba 27 campeonatos de todo o mundo, sobre o jogo direto das equipas, no qual é o Farense que aparece no primeiro lugar.

As variáveis analisadas foram os sprints durante a posse de bola, e espaço percorrido pelo jogador que vai receber a bola e os quilómetros percorridos pela bola: juntando tudo isso, é o Farense quem faz mais jogo direto, com um índice de 100.

O Rotterham United, do Championship, e o Luton, da Premier League, completam o pódio, com índices de 88,8 e 87,1, respetivamente.

Em sentido contrário, o Manchester City é a formação que menos jogo direto faz, com um índice de 21,3. O PSG tem um índice de 23,1, o Oleksandriya, da Ucrânia, tem um índice de 26,2.

O caso português

Olhando para o caso português, o Rio Ave, com um índice de 32,2, é a equipa que menos jogo direto faz, com vantagem sobre o Arouca (34,2) e o Sp. Braga (38,3).

No topo da utilização do jogo direto, atrás do Farense surgem o Vizela (73,3) e Portimonense (65,5).