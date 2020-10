No dia em que recebe o Farense em jogo a contar para a sexta jornada da Liga, mais dois jogadores do Belenenses testaram positivo à Covid-19, confirmou o Maisfutebol junto de fonte do clube.

Recorde-se que Petit já não podia contar com Cafú Phete, também ele infetado com o novo coronavírus e agora tem mais duas baixas de última hora.

O clube não divulgou a identidade dos dois novos casos de jogadores infetados.