Estalou o verniz em Faro. David Pastor, defesa brasileiro de 25 anos, «bateu com a porta» depois de ter anunciado nas redes sociais que nunca mais jogaria pelo Farense.

«Eu desde já deixo claro que não quero e não vou mais defender as cores do Farense. Não pelas pessoas que são apaixonadas, não por este povo que vive o futebol, mas por causa das pessoas que só querem o benefício próprio», escreveu o defesa na rede social Instagram.



«Não faço mais parte do Farense e desejo que este gigante possa voltar ao mais alto escalão, mas enquanto tiver pessoas más, não voltarão», acrescentou.

Este domingo e em comunicado oficial, o Farense reagiu às declarações de Pastor com «perplexidade» e conta que prepara medidas disciplinares pertinentes para o jogador.

«Para além da falsidade e gravidade das afirmações, regista-se com perplexidade o tom profundamente ingrato de quem foi acolhido e valorizado em todas as fases da sua carreira ao serviço da SC Farense, SAD», pode ler-se nas redes sociais do clube de Faro.

«Esta sociedade desportiva repudia na íntegra os conteúdos divulgados e reafirma que, tendo sempre cumprido rigorosamente todas as obrigações contratuais assumidas com o referido atleta, exigirá com igual firmeza o integral cumprimento dos deveres laborais que vinculam o jogador ao clube, informando que foram já desencadeadas as medidas disciplinares pertinentes», refere ainda o texto publicado.

A Sporting Clube Farense – Algarve Futebol, SAD tomou conhecimento de declarações públicas proferidas pelo jogador David Lima (Pastor), cujo conteúdo atenta contra a verdade dos factos, a reputação desta sociedade desportiva e a integridade de todos quantos a servem com… pic.twitter.com/96Yjd2fMYu — SC Farense (@SCFarense_) June 16, 2025

A imprensa brasileira avança que Pastor está associado a uma transferência para o Corinthians. O jogador de 25 anos está há três temporadas ao serviço do Farense. Esta época realizou 34 partidas tendo assistido por duas ocasições.