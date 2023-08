Figura: Belloumi



Um golo e uma assistência no melhor período dos algarvios na partida catapultaram o jovem argelino para uma das figuras da partida. No segundo jogo a titular na Liga, o extremo de 21 anos foi uma dor de cabeça para os flavienses e fez uso da velocidade para causar estragos. Deixou água na boca - tem tudo para ser um dos jogadores a seguir da Liga 2023/24.



Momento do jogo: desnorte total, minuto 22



Em 12 minutos o Desp. Chaves sofreu quatro (!) golos. O golo de Fabrício Isidoro, após uma assistência de trivela de Rui Costa, deixou claro que o encontro estava perdido. A pior notícia é que ainda faltam 68 minutos por jogar.



Outros destaques:



Rui Costa: dividiu o protagonismo da «manita» alcançada pelos Leões de Faro com Belloumi. O avançado deu uma lição no que respeita a jogar de costas para a baliza, a arrastar a marcação dos centrais e a associar-se com os colegas. Rui Costa fez duas assistências, uma delas, a fazer lembrar Quaresma. Faltou-lhe apenas fazer um golo.



Benny: o extremo teve liberdade para pisar terrenos interiores e destacou-se ofensivamente com dois remates perigosos nos dez minutos iniciais. Foi a principal ameaça do Desp. Chaves na primeira metade, mas acabou por sair ao intervalo provavelmente pela necessidade de dar outro apoio defensivo a João Corrreia.



Fabrício Isidoro: exibição de grande nível. O capitão do Farense mostrou desde cedo ao que vinha com uma recuperação em zona adiantada que o deixou na cara de Hugo Souza. Roubou bolas, ganhou duelos, enfim, dominou o meio-campo e ainda teve capacidade para surgir na área em várias ocasiões e numa delas, marcou um golo.